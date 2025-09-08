Ги Буше — о поражении «Авангарда» от «Ак Барса»: «Нас просто переиграли в концовке»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«В концовке нас просто переиграли, соперники были лучше. Могли ли мы сравнять? Да, могли. Но они действовали уверенно, стабильно. Я верю в то, что всегда получаешь по заслугам, и сегодня победу заслужил «Ак Барс», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Ак Барс» 10 сентября дома сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 11 сентября на домашнем льду встретится с «Амуром».