Герсонский рассказал, какой помощник нужен Крылову в «Авангарде»

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мыслями о том, какими навыками должен обладать генеральный менеджер клуба.

Омский клуб не объявил имя нового генменеджера, поиском которого занялся еще до плей-офф.

«Для развития клуба у Крылова (председатель совета директоров клуба. — Прим. «СЭ») должен быть такой помощник, который бы четко и профессионально понимал и разбирался как в работе менеджеров при комплектовании команды, так и в постановке правильного тренировочного процесса главной команды. Кроме того, он должен четко выстроить линию взаимодействия между «Авангардом» и «Омскими крыльями». То есть существует много нюансов, которые необходимо наладить в клубе, чтобы он развивался независимо от того, кто будет главным тренером команды КХЛ. Назвать эту должность можно по-разному: хоть спортивным директором, хоть генеральным менеджером, суть не в этом. А в том, что все должно быть выстроено таким образом, чтобы всегда была подпитка игроками, которые приспособлены к системе клуба», — приводит слова Герсонского Betonmobile.ru.

«Авангард» ведет со счетом 3-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.