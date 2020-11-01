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Герсонский покидает пост директора академии «Авангарда»

14:37
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После окончания испытательного срока было принято решение не продолжать сотрудничество с Сергеем Герсонским, который покинул пост директора хоккейной академии «Авангард», сообщает сайт клуба.

22 сентября 2020 года Герсонского утвердили директором академии. При назначении анонсировалось активное сотрудничество специалиста с директором по развитию молодежного хоккея омского клуба Шоном Финном. Руководящий пост по молодежной линии в стане «ястребов» канадский специалист получил в июле 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40304/

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