Герсонский объяснил, почему «Авангард» позволил «Металлургу» отыграться со счета 0:3
Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал про второй матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «ястребами» и «Металлургом» (4:3).
«Наверное, вы в курсе, что чаще всего, когда команда выигрывает 3:0, получаются камбэки в обратную сторону. Такую статистику проводили, проверяли, это бросается в глаза. Чаще всего после того, как команда повела 3:0, внутренние резервы расслабляются, команда не с тем настроем выходит на следующий период и начинает давать возможность сопернику проявлять свои лучшие качества. Это по статистике. Если говорить конкретно по «Авангарду», наверное, где-то дело случая — непонятный гол залетел. Потом сбросили темп. «Металлург» сыграл больше игр, времени на восстановление было значительно меньше. Если максимальные скорости включать, то время, в течение которого они могут играть интенсивные смены, сократится», — приводит слова Герсонского «Чемпионат».
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|20.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 0 ОТ
|20.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -