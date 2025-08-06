Гернат может отказаться от нового контракта с «Локомотивом»

По информации «СЭ», словацкий защитник Мартин Гернат поменял решение и не хочет продолжать карьеру в КХЛ, несмотря на договоренность о контракте с «Локомотивом».

В ярославском клубе, правда, уверены, он все-таки присоединится к команде позднее. Гернат отсутствовал в Ярославле на чемпионском параде из-за необходимости получения рабочей визы и занятости на предолимпийском сборе национальной сборной Словакии.

Последние два года защитник провел в составе «Локомотива».

В сезоне-2024/25 32-летний хоккеист сыграл 63 матча в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 31 (5+26) очко. В плей-офф на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 21 игре.