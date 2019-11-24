Герман Титов: «В Канаде программа детского хоккея существует много лет. Хорошо, что теперь будет и у нас»

Известный в прошлом хоккеист сборной России, долгие годы выступавший в НХЛ, а ныне тренер и эксперт Герман Титов высказал свое мнение о разработанной Национальной программе подготовки хоккеистов.

— Федерация хоккея России сделала большой шаг вперед, разработав эту программу. Это огромное дело, огромная помощь как тренерам, так и самим хоккеистам. Причем любого возраста. Я быстро просмотрел программу и могу сказать, что она рассчитана на хоккеистов разных возрастов: по сути, от самых маленьких, делающих первые шаги в хоккее до тех, кто попадает в молодежную команду. В программе есть отдельное пособие для вратарей. Есть там видеоуроки, примеры тренировок и много другой полезной информации. В Канаде программа существует ни один десяток лет и посмотрите какие успехи у канадской сборной на всех уровнях. Мы начинаем работать по программе и уверен, что благодаря ей сможем наконец-то выиграть и молодежный чемпионат мира, в котором давно не побеждали.