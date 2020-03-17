Герман Титов: «Думаю, что плей-офф КХЛ возобновится не позже начала мая»

Бывший игрок НХЛ и сборной России, известный российский тренер Герман Титов сделал прогноз на возобновление плей-офф КХЛ.

— Коронавирус — проблема, с которой борется весь мир. В Канаде и Северной Америке все соревнования уже давно приостановили, сегодня было объявлено и о том, что плей-офф Кубка Гагарина берет паузу. Все логично и правильно. Самое главное здоровье человека. Хоккей для болельщиков. Играть без зрителей, все же не то. Уверен, что когда бы не возобновился плей-офф, пусть даже летом, на всех играх трибуны будут заполнены до отказа. В России хоккей любят, в некоторых городах, таких как, например, Санкт-Петербург, Москва, Уфа или Казань это вообще вид спорта номер один. Думаю, что плей-офф КХЛ возобновится не позже начала мая. Так что вместо чемпионата мира мы будем следить за решающими стадиями Кубка Гагарина. Победитель сезона в КХЛ должен быть определен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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