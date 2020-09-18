Герман Шапорев: «В молодежную команду «Авангарда» привозили непонятных москвичей»

Нападающий «Куньлуня» Герман Шапорев рассказал, почему не захотел возвращаться в систему «Авангарда».

— Для вас последние полгода были ужасными, даже учитывая нынешний безумный мир. Ведь до последнего времени вы даже не имели права выступать в КХЛ.

— Да уж, Усть-Каменогорск меня никак не отпускал. Я хотел покинуть клуб, но никак не мог этого сделать. Хотя попытки были. Не секрет, что я мог оказаться в Омске. Точнее «Авангард» пытался выкупить права на меня, но не получилось.

— Там и цена скакала, и президент усть-каменогорского клуба куда-то пропадал.

— Да, начали с того, что потребовали за меня 10 миллионов, затем цена снизилась, но руководитель перестал выходить на связь и никак не оформлял сделку. Но, честно говоря, я даже рад, что так произошло.

— Почему?

— Да не особо хотел я в «Авангард».

— Ого.

— Воспоминания, когда меня вышвырнули из клуба, еще свежи. Причем, в системе до сих пор работают люди, которые вынудили покинуть родной город. Те, кто стал привозить непонятных москвичей в молодежную команду, а своим прозрачно намекали, что попасть в состав кое-что стоит. Те, кто лишал меня льда и заставлял бегать по лестнице арены с грузом в 19 килограммов вместо ледового занятия. Те, кто даже расстаться со мной не мог прилично.

— Как?

— На меня не рассчитывали, сказали, чтобы не видят в клубе, но при этом, когда появилась возможность перейти в «Алтай», не забыли потребовать компенсацию за переход. В Усть-Каменогорске сказали, что у них денег нет. Бесплатно меня взять готовы, но платить не будут. Тогда я предложил вариант, чтобы забирали 50 процентов зарплаты до момента, пока все «Авангарду» не будет выплачено. Только после этого мне разрешили уйти. В тот год я получал восемь тысяч рублей в месяц. (Алексей Шевченко)

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