Нападающий «Спартака» Рубцов — о возвращении после травмы: «Пока это дается тяжеловато»

Форвард «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал «СЭ» домашнюю победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и оценил свое самочувствие после возвращения в строй.

— Ваш второй матч после возвращения, как оцените свое самочувствие?

— Потихоньку вкатываюсь. Не буду скрывать, что пока это дается тяжеловато, но в скором времени через игры смогу набрать форму.

— В первых матчах после восстановления от травмы сразу получаете большое количество игрового времени. Не боитесь, что это вам может навредить?

— Нет. Ведь когда я был на травме и восстанавливался, то индивидуально готовил себя как физически, так и ментально. Я догадывался, что так будет.

— Бросилось в глаза, как очень компактно действовал «Спартак» при позиционной обороне.

— Мы всегда старались так играть, просто этого нам не удавалось. У нас сохранились те же требования и та же тактика, что и до изменений в тренерском штабе.

— Сегодня здорово проявили себя спецбригады меньшинства. За счет чего удалось этого добиться?

— Почувствовали уверенность, что мы тоже можем хорошо играть в меньшинстве.