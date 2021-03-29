Нападающий Игорь Гераськин продлил контракт с «Северсталью» на два сезона, информирует пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате 22-летний форвард провел 57 матчей, набрав 32 (11+21) очка. В плей-офф он отыграл 5 матчей.

Гераськин играет в КХЛ, начиная с сезона-2017/18. В 20 лет он стал самым молодым капитаном команды в лиги. Кроме того, он был участником одного из матчей звезд КХЛ.