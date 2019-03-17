Георгий Иванов о трех голах в ворота СКА: "Психологически важный момент"

Нападающий "Локомотива" Георгий Иванов поделился впечатлениями от победы над СКА (3:1) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 2-1 в пользу армейцев.

– Что изменилось?

– Этот матч ничем не отличался от первых двух в Петербурге. С первых минут вышли и начали выполнять установку тренера. Пытались держать шайбу, угрожать чужим воротам.

– Показалось, что прибавили в самоотдаче.

– Не знаю, в Питере тоже отдавались полностью, где-то не получалось реализовать, получилось дома.

– В этом плей-офф вы штампуете победные голы. Уже третий.

– Да это не важно. Главное победа команды.

– Как психологически чувствовали себя после разгрома?

– Игра прошла, с ней счет ушел. Готовились к следующему матчу.

– В чем заключалась установка тренера?

– Играть, держать шайбу, вылезать на ворота, больше угрозы создавать. В сезоне мало это делали.

– В первом периоде мы видели поперечные передачи, обводки, одна из них к голу привела. Это – часть установки Квартальнова?

– Конечно. Где-то надо рисковать, потому что без риска и голов не будет. Если не угрожать, то тяжело забить.

– Вы впервые в сезоне забили больше одного гола в ворота СКА. Насколько это радостный момент?

– Да обычный момент, просто надо было забить одну, а там вторая и так далее.

– Квартальнов сказал, что это большой шаг вперед, и что вы теперь поймете, что можно обыгрывать любого.

– Да, думаю, так и есть. Психологически важный момент, что мы можем.

– До этого не понимали?

– Мы понимали, что что-то где-то не получалось. Сейчас стали хладнокровнее играть, и начало получаться.