Георгий Иванов о трех голах в ворота СКА: "Психологически важный момент"

Нападающий "Локомотива" Георгий Иванов поделился впечатлениями от победы над СКА (3:1) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 2-1 в пользу армейцев.
– Что изменилось?
– Этот матч ничем не отличался от первых двух в Петербурге. С первых минут вышли и начали выполнять установку тренера. Пытались держать шайбу, угрожать чужим воротам.
– Показалось, что прибавили в самоотдаче.
– Не знаю, в Питере тоже отдавались полностью, где-то не получалось реализовать, получилось дома.
– В этом плей-офф вы штампуете победные голы. Уже третий.
– Да это не важно. Главное победа команды.
– Как психологически чувствовали себя после разгрома?
– Игра прошла, с ней счет ушел. Готовились к следующему матчу.
– В чем заключалась установка тренера?
– Играть, держать шайбу, вылезать на ворота, больше угрозы создавать. В сезоне мало это делали.
– В первом периоде мы видели поперечные передачи, обводки, одна из них к голу привела. Это – часть установки Квартальнова?
– Конечно. Где-то надо рисковать, потому что без риска и голов не будет. Если не угрожать, то тяжело забить.
– Вы впервые в сезоне забили больше одного гола в ворота СКА. Насколько это радостный момент?
– Да обычный момент, просто надо было забить одну, а там вторая и так далее.
– Квартальнов сказал, что это большой шаг вперед, и что вы теперь поймете, что можно обыгрывать любого.
– Да, думаю, так и есть. Психологически важный момент, что мы можем.
– До этого не понимали?
– Мы понимали, что что-то где-то не получалось. Сейчас стали хладнокровнее играть, и начало получаться.