Геннадий Величкин: «В 2006 году при Кинге было хуже. Нынешняя ситуация плохая, но поправимая»

Вице-президент «Металлурга» по хоккейным операциям Геннадий Величкин поделился мыслями о плохих результатах клуба.

— Вы понимаете, в чем проблема?

— Так бывает. Не скажу, что много раз так было, но было такое. Выход из ситуации ищем. Вернули Илью Петровича. Не смог Йозеф управлять таким составом. Может, дальше и разобрался бы, в чем дело, но у нас нет времени ждать. Ситуации бывают разные, но самая плохая была в 2006 году в Дэйвом Кингом, когда закончили сезон на первом месте с отрывом в 29 очков. Последние игры регулярки начали проигрывать, и в конце концов с трудом прошли первый раунд, а во втором просто слились. Та ситуация была гораздо хуже, нынешняя — плохая, но поправимая. У нас есть время, и мы вылезем из этого.

— Раньше винили физическую подготовку, а сейчас на лицо психологические проблемы.

— Все в жизни связано. В человеке главное — голова. Сейчас мы все должны поправить голову.

— Допускаете, что команда не попадет в плей-офф?

— Ни в коем случае, это исключено. Мы должны побороться за самые большие награды.

— Думали об уходе?

— Думал, но не вижу предпосылок для этого.

— Вам же предъявляют все претензии по селекции?

— Вы посмотрите, есть ли у нас хотя бы один игрок, который является топовым?

— Нет, но это же не показатель. Не всегда же достаточно брать хороших дорогих игроков.

— Не все они дорогие, и селекция была проведена под заказ тренерского штаба и президента. Мы обсуждали каждую кандидатуру. Работали конкретно по каждому человеку. Закончили прошлый сезон рано, но у нас было время выбрать всех тех, кого мы хотели. (Алексей Шевченко)

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