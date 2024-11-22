Величкин: «Гончар замахнулся клюшкой на Марека Сикору»
Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как знаменитый хоккеист чуть не поколотил тренера.
— Кто-то говорил, что Малкин недолюбливал Кинга. Из-за того, что в предыдущем сезоне тот парня едва не загнал.
— Впервые слышу. Вот на Сикору у Жени были основания обижаться. Марек, увидев его на льду, сразу оценил масштаб таланта. Воскликнул: «Это будет суперигрок!» Но потом неожиданно отправил в фарм-клуб. В качестве воспитательной меры. Чтобы не зазвездился.
— И что?
— Тогда во второй команде играла не молодежь, а взрослые ребята. С одним из них Малкин сцепился. Рассвирепел, решил отомстить — выписать силовой прием. А тот уклонился, и Женя на высокой скорости влетел головой в борт. На несколько секунд потерял сознание, язык запал...
— Какой ужас.
— Слава богу, врачи сработали молниеносно. Выскочили на лед, привели Женю в чувство. Больше за фарм не играл. Но на Сикору мог разозлиться. Гончар так вообще ему чуть клюшкой по голове не врезал.
— Гончар? Сикоре?!
— Ну да. Я сам в шоке был. Вроде оба спокойные, интеллигентные. Когда на лавочке во время матча Марек вдруг начал на кого-то орать, Серега замахнулся клюшкой и крикнул: «Заткнись!» Все обалдели.
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