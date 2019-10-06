Геннадий Величкин: «При подписании Нестрашила не понесли дополнительных затрат»

Вице-президент «Металлурга» по хоккейным операциям Геннадий Величкин в разговоре с «СЭ» объяснил расторжение контракта с канадским защитником Полом Постмой и подписание форварда «Нефтехимика» Андрея Нестрашила.

— В прошлом сезоне Постма был одним из лучших атакующих защитников. Расстались с ним, потому что не оправдал ожиданий?

— Дело не в этом. В команде много травм, мы горим — нужен был центральный, но есть жесткий лимит и на легионеров, и по зарплате. Поэтому выбрали оптимальный вариант.

— В чем его оптимальность?

— Самое главное — соотношение «цена-качество». Нестрашил — молодец и согласился на зарплату, которая осталась после Постмы. Дополнительных зарплат мы не понесли. Мы давно обсуждали с Постмой различные варианты. Весь тренерский штаб решил, что нужно его отпустить.

— Тем более, что Антипин и Яковлев играют в аналогичном амплуа?

— Верно, плюс молодые Ольшанский и Минулин. Зайцев скоро оправится от травмы. (Евгений Белоусов)