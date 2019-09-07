Геннадий Величкин: «По Воробьеву все предельно ясно, поговорим в понедельник»
12:42
Вице-президент «Металлурга» по хоккейным операциям Геннадий Величкин прокомментировал возвращение Ильи Воробьева на роль главного тренера магнитогорской команды.
Напомним, что накануне «СЭ» стало известно об увольнении Йозефа Яндача после поражения в матче регулярно чемпионата от «Витязя» (0:2).
— По поводу Воробьева все предельно ясно, — заявил Величкин. — Дайте мне пару дней, а потом поговорим подробнее. (Евгений Белоусов)
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