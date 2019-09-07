Геннадий Величкин: «По Воробьеву все предельно ясно, поговорим в понедельник»

Вице-президент «Металлурга» по хоккейным операциям Геннадий Величкин прокомментировал возвращение Ильи Воробьева на роль главного тренера магнитогорской команды.

Напомним, что накануне «СЭ» стало известно об увольнении Йозефа Яндача после поражения в матче регулярно чемпионата от «Витязя» (0:2).

— По поводу Воробьева все предельно ясно, — заявил Величкин. — Дайте мне пару дней, а потом поговорим подробнее. (Евгений Белоусов)