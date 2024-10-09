Величкин: «Металлург» — большая загадка для всех команд лиги»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил победу магнитогорцев над московским «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра команд прошла 8 октября и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Магнитки».

«Магнитка» возвращается, и сейчас они поймали тот драйв, который был в плей-офф и регулярке прошлого сезона. Команда благодаря этому идет. «Металлург» — большая загадка для всех команд лиги. Надо будет очень долго подбирать к ней ключики. Это очень радует», — цитирует Величкина Legalbet.

«Металлург» набрал 14 очков за 14 матчей и занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.