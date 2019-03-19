Геннадий Величкин: "Кошечкин переподписал контракт на наших условиях"

Вице-президент "Металлурга" по хоккейным операциям Геннадий Величкин в разговоре с "СЭ" рассказал подробности переподписания контракта голкипера Василия Кошечкина. Накануне в магнитогорском клубе сообщили о продлении соглашения с 35-летним олимпийским чемпионом Пхенчхана еще на два года.

– Договор Вася подписал на наших условиях, – заявил Величкин. – Мы готовимся к жесткому потолку зарплат, и подгоняем свой бюджет под это. После подписания он сказал: "Желание одно – остаться в Магнитогорске". Под это мы сделали контракт. (Евгений Белоусов)