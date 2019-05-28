Геннадий Величкин: "Каменев всеми силами хочет остаться в Северной Америке"

Вице-президент "Металлурга" по хоккейным операциям Геннадий Величкин пообщался с журналистами по окончании Общего собрания клубов КХЛ.

- Что скажете об изменениях в составе конференций?

- Нижний Новгород уходит на Запад. На Востоке остается четное количество команд. На место "Торпедо" в наш дивизион переходит "Сибирь".

- Обсуждали вынесенные матчи в Европе на следующий сезон?

- Да, но конкретики пока нет. Мы бы хотели сыграть там гостевой матч, как "Слован" играл в Вене. Все домашние должны проводить в Магнитогорске перед нашими болельщиками.

- Удивите нас новыми переходами?

- В основном работа по комплектованию "Металлурга" закончена, хотя возможны нюансы и варианты.

- Владислава Каменева ждете?

- По нему ситуация сложная. Он всеми силами хочет остаться в Северной Америке. Если он решит вернуться, то ему придется сложнее, поскольку все позиции практически заняты.

- С Евгением Малкиным есть долгосрочная договоренность вернуться в "Магнитку" по окончании контракта?

- Он всегда была и есть. Мы постоянно общаемся, Женя встречается и со мной, и частенько с Виктором Рашниковым. В жизни никогда не говори никогда. (Евгений Белоусов)