Геннадий Величкин: "Хотим видеть Малкина в "Металлурге" после НХЛ"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в интервью "Известиям" отметил, что хочет видеть нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, когда тот решил завершить карьеру в НХЛ.

— Есть шанс, что Евгений Малкин закончит карьеру в "Металлурге"?

– Мы всегда говорим, что хотели бы видеть Малкина у себя, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ. И Женя это знает. В его интервью тоже проскальзывала эта идея. Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может произойти. Наверное, неправильно говорить "рано или поздно", но чем раньше это случится, тем лучше.