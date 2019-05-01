Вице-президент "Металлурга" по хоккейным операциям Геннадий Величкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал трансферы магнитогорской команды.

– В течение марта-апреля проходили консультации и переговоры, – заявил Величкин. – Мы подбирали игроков совместно с тренерским штабом – В результате выбрали, кто нам действительно нужен. Конечно, хочется четверо Капризовых, трое Ожигановых, восемь Зайцевых, но у многих действующие контракты, поэтому мы исходим из существующих реалий.

– Почему Булирж, Пакаринен, Шор, Эллисон покинули команду?

– Это добротные легионеры. Просто надо было усиливать лидерские позиции – добавлять мастерства и мощи. В этом плане нам помогут Козун, Постма и Эрик О'Делл. Последний сейчас в Северной Америке, и как проснется, нажмет кнопку и подпишет контракт.

– В команде остался Деннис Расмуссен?

– Расмуссен был очень хорош. Парень впервые оказался в России, и все видели, как он прибавлял с каждой игрой.

– В переговорах с Постмой пришлось ли перебивать предложение "Ак Барса"?

– Нет. Никаких торгов и аукционов не было. Мы предложили реальную сумму и комфортные условия для него в Магнитогорске.

– Вы подписали Галузина и Паршина из "Торпедо". Не смущает их возраст?

– Не смущает, мы соревнуемся не по годам рождения, а по умению играть в хоккей. Команда должна быть разной.

– Получат ли возможность закрепиться молодые Спиридонов и Дорофеев?

– У нас достаточно молодых игроков. Шансы получал все – Спиридонов, Дорофеев, Зайцев, Дронов, Ольшанский, Платонов-младший, на подходе Мозякин-младший.

– Локтионовым интересовались в СКА.

– Андрей – это центральный не ниже первого-второго звена. Конечно, будем подбирать ему соответствующих партнеров.

– Кого еще планируете приобрести?

– Планируем подписать пару-тройку просмотровых контрактов с россиянами, которые заняты сейчас в плей-офф в Северной Америке. Кроме того, мы провели серьезный мужской разговор с рядом игроков, и они согласились на понижение зарплат. (Евгений Белоусов)