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Сегодня, 17:41

Ушаков считает, что только чудо поможет «Амуру» обыграть «Спартак»

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Хоккейный агент и бывший вратарь московского «Спартака» Геннадий Ушаков заявил, что в матче FONBET Чемпионата КХЛ против красно-белых у «Амура» нет шансов прервать 13-матчевую серию поражений.

«Амуру» ничего не нужно делать, чтобы обыграть «Спартак». Это красно-белым нужно сделать так, чтобы «тигры» победили. Если «Спартак» начнет ошибаться. А так у «Амура» шансов не вижу. К сожалению, только чудо может помочь. Им нужны хорошие игроки. У «Спартака» же качественнее хоккеисты. Чтобы обыграть команду с качественными исполнителями, нужно их и у себя иметь. Игроки-то хорошие у «Амура», но этого недостаточно для победы над красно-белыми», — цитирует Ушакова Legalbet.

Сегодня, 20 ноября, «Спартак» примет «Амур». Матч начнется в 19:30 мск. Красно-белые в 27 встречах регулярки набрали 39 очков и занимают вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» в 27 играх заработал 13 баллов и идет последним на «Востоке».

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 26 14 12 35
6 Динамо Мн 28 15 13 32
7 Торпедо 28 13 15 31
8 Северсталь 26 15 11 30
9 Витязь 29 13 16 28
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6 Адмирал 28 12 16 29
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