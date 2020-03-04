Геннадий Тимченко: «Жесткий потолок зарплат никак не связан с оттоком хоккеистов за океан»

Глава совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко? в интервью «Коммерсанту» рассказал о введении потолка зарплат. По его словам, он не приводит к отоку хоккеистов за океан.

— Насколько актуальна озабоченность авторов письма из ФХР последствиями введения жесткого потолка зарплат? Может ли он привести к оттоку российских хоккеистов в НХЛ и снижению интереса к отечественному чемпионату?

— Размер потолка и механизм его постепенного снижения и превращения в жесткий был утвержден более двух лет назад на заседании совета директоров КХЛ. В состав совета директоров всегда входили представители ФХР. Кроме того, механизм сразу же после утверждения советом директоров был включен в регламент КХЛ, который, к слову, тоже согласован ФХР. Клубы в последние годы работают, ориентируясь на введение жесткого потолка зарплат с сезона-2020/21, и не раз подавляющее большинство их подтверждали согласие с этим.

Жесткий потолок зарплат никак не связан с оттоком хоккеистов за океан. Наши игроки едут туда не за деньгами, а для того, чтобы проверить и показать себя в Северной Америке.

Нехватка конкуренции в нашем чемпионате влияет на интерес со стороны болельщиков и самих игроков, которым эта конкуренция нужна для профессионального роста. Именно спортивная конкуренция способствует развитию и повышению мастерства игроков, в том числе хоккеистов сборной команды России.

Одной из причин введения жесткого потолка стало поручение президента России снизить долю государственного финансирования профессионального спорта. КХЛ считает, что достичь этой цели можно с помощью повышения коммерческой привлекательности клубов, выравнивания уровня мастерства команд и, как следствие, создания здоровой конкуренции и повышения зрелищности чемпионата КХЛ.

Все команды лиги изначально должны находиться в равных условиях, чтобы не допустить перекоса и концентрации наиболее мастеровитых игроков в двух-трех клубах. Бюджет клуба в размере 900 млн руб. позволит сохранить на высоком уровне зарплаты игроков, заслуживающих получать такие деньги. Регламент разрешает выводить из-под потолка зарплат премии за спортивные достижения игроков, а также, что немаловажно, зарплаты молодых хоккеистов.