Геннадий Столяров: "Теперь все в руках "Витязя"

Нападающий "Витязя" Геннадий Столяров поделился впечатлениями от победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" со счетом 4:3. Подпмосковная команда занимает 8-е место в таблице Западной конференции. Для выхода в плей-офф "Витязю" необходимо набрать 1 очко в игре с "Автомобилистом".

- Очень рады, что выиграли, но сейчас особо не до эмоций, - сказал Столяров. - Готовимся к следующей игре. Нужно набирать свои очки и спокойно выходить в плей-офф, чтобы не рассчитывать на то, чтобы кто-нибудь проиграл или выиграл. Надо самим решать это дело.

- Довольно-таки нервным получилось начало третьего периода, с чем это связано?

- Немножко сами себе испортили ситуацию. У нас было комфортное преимущество, но мы проиграли шесть матчей подряд. Встречи с "Локомотивом", "Магниткой" и "Сочи" мы неплохо отыграли, но упустили победу. Эта ситуация начала давить. Хорошо, что мы сегодня выиграли, готовимся дальше.

- Во втором и третьем периодах вы получили несколько подряд удалений, с чем это связано?

- С нервами. Такой опытный игрок, как Саша Семин, удаляется... Давление.

- Когда Минск сравнял, не было ли у вас мандража?

- Да нет, мы думали об игре. Хотели победить сегодня и понимали, что у нас будет возможность. Здорово большинство разыграли, Ржепик отдал классный пас на Аалтонена. Здорово, что мы победили. Все мысли сейчас связаны со следующей игрой.

- Насколько важна эта победа в плане психологии?

- Очень важна. После шести поражений подряд нам очень нужно было выиграть. Сейчас это придаст нам положительных эмоций.

- Насколько давит на вас победа рижского "Динамо"?

- Да не давит абсолютно. Это их проблемы, они тоже хотят попасть в плей-офф и бьются до последнего. Но все в наших руках. (Владислав Уткин)