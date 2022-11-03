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Сегодня, 13:00

Генменеджеры КХЛ назвали Макдэвида лучшим хоккеистом мира. Овечкин занял второе место

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото Global Look Press

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», показал, что большинство (8 из 21) считают лучшим хоккеистом мира форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 5 голосами занял второе место. Из россиян также был упомянут голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Коннор Макдэвид
НХЛ
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