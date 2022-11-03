Генменеджеры КХЛ назвали Макдэвида лучшим хоккеистом мира. Овечкин занял второе место
Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», показал, что большинство (8 из 21) считают лучшим хоккеистом мира форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 5 голосами занял второе место. Из россиян также был упомянут голкипер «Тампы» Андрей Василевский.
В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».
Фото «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|23
|3
|20
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Авангард
|25
|11
|14
|25
|7
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
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28.10
29.10
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31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|3.11
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|3.11
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.11
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|3.11
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|3.11
|19:30
|
Локомотив – Металлург
|- : -
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