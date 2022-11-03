Генменеджеры КХЛ назвали Макдэвида лучшим хоккеистом мира. Овечкин занял второе место

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», показал, что большинство (8 из 21) считают лучшим хоккеистом мира форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 5 голосами занял второе место. Из россиян также был упомянут голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».