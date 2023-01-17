Генменеджер «Витязя» заявил, что попадание в плей-офф не означает продления контракта с Буцаевым

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела с продлением контракта главного тренера команды Вячеслава Буцаева.

— Спорным выглядело ваше решение назначить Буцаева на пост главного тренера. По таблице претензий нет но есть по тренировочному процессу. Как оцениваете работу тренера?

— На данный момент есть результат. Мы будем за него цепляться. Держаться за это место и выполнять поставленную задачу. Весной посмотрим. Контракт у него на год.

— Если попадете в плей-офф, автоматическое продление не предусмотрено?

— Такой опции нет. Будем садиться и разговаривать.

Полное интервью с Варицким можно прочитать здесь.