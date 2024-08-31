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Генменеджер «Витязя» Варицкий: «В этом сезоне больших обменов со СКА не будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Осталось немного до старта чемпионата. У нас сейчас идет последний предсезонный турнир. В команде новый тренерский штаб, квалифицированные ребята с большим опытом работы. Мы идем в правильном направлении. Считаю, что подготовились замечательно. Самой чувствительной потерей «Витязя» считаю Скотта Уилсона. Тяжело бороться, когда топ-клуб предлагает зарплату в полтора-два раза больше.

В этом сезоне больших обменов со СКА не будет, потому что регламент в нашем случае сейчас подразумевает лишь возврат игроков, находящихся в аренде. Такой человек у нас один — это Андрей Чивилев. Задача «Витязя» по умолчанию — выход в плей-офф. В субботу будет встреча президента с командой, на которой эта задача будет поставлена игрокам и тренерскому штабу", — приводит слова Варицкого «РБ Спорт».

«Витязь» в первом матче сезона-2024/25 сыграет дома 4 сентября против «Адмирала».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
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