Генменеджер "Витязя": "Обмен в СКА – решение самих юниоров, их родителей и агентов"

Генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий в разговоре с "СЭ" разъяснил причины обмена юниоров Марата Хуснутдинова, Кирилла Кирсанова и Ильи Рычкова в СКА. Подольский клуб получил денежную компенсацию, а также форвардов Станислава Гребенщикова, Ивана Ларичева и Данилу Квартальнова​.

– Это желание самих ребят, их агентов, родителей – все решили пойти по пути Подколзина, – заявил Варицкий. – У нас не было цели никого обменивать и продавать. Все трое захотели развиваться в СКА, и мы не стали препятствовать. В нашей молодежной команде тренерский штаб развивает игроков, но зачем их насильно удерживать?

– Что собираетесь делать, учитывая ежегодную тенденцию отъезда лучших юниоров из клуба?

– Они едут не в Улан-Удэ, а в топовый клуб, где развита вертикаль. Ничего страшного не произошло, просто они посчитали, что там им будет лучше. Каждый год мы ведем беседы: "Зачем вам уезжать куда-то, ведь можно развиваться в "Витязе"? Но вы же знаете, какое влияние имеют на парней их родители.

– Вчера Хуснутдинова выбрали на драфте легионеров CHL. Упоминал ли он о желании выступать в Канаде?

– Он же не знал, что его выберут. У них была договоренность со СКА, накануне ее официально оформили.

– Рассчитываете на Гребенщикова, Ларичева и Квартальнова как на игроков основы?

– Естественно, пора им выходить на новый уровень. Все будет зависеть от них – выиграют конкуренцию, значит, станут игроками основного состава. Если нет, будут работать и ждать своего шанса.

– Почему решили новый сезон начать с российским дуэтом вратарей?

– У нас два твердых вратаря – Сапрыкин и Самонов, которые доказали свою состоятельность и готовность выйти на лидирующие позиции в КХЛ. (Евгений Белоусов)