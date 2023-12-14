Генменеджер «Трактора» заявил, что Тертышного не будет в «Северстали»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Трактора» Никиты Тертышного.

«Никиты Тертышного не будет в «Северстали». Как уже говорилось, для нас важна именно достойная компенсация за хоккеиста, и пока ни один клуб ее не озвучил», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне КХЛ 25-летний Тертышный провел за «Трактор» 22 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1».