Меркулов: «Внутри «Сибири» нет тряски. Мы внесли корректировки в работу тренерского штаба»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, возможны ли перестановки в тренерском штабе команды.

— Вы один из тех менеджеров, которые постоянно находятся с командой. Чувствуете ли, что сейчас коллектив трясет?

— Внутри команды нет никакой тряски. Все спокойно. Все все прекрасно понимают. Никто не расстраивается и не расслабляется. Равнодушных в команде точно нет. Работаем дальше. Будем правильно работать — результат придет.

— В КХЛ частенько команды перекраивают тренерский штаб во время неудачных серий. Планируются ли у вас перестановки?

— Время покажет. Все будет зависеть от результатов. Мы внесли корректировки в работу тренерского штаба — это наши внутренние моменты. Речь идет не о перераспределении обязанностей и зон ответственности внутри него. Просто мы попросили тренеров обратить внимание на определенные моменты и кое-что поменять.

После 25 матчей «Сибирь» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.