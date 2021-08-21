Генменеджер минского «Динамо» рассказал о подписаниях Линдхольма и Крейчика

Генеральный менеджер минского «Динамо» Анлрей Парфимович прокомментировал подписания защитников Антона Линдхольма и Якуба Крейчика.

— Антон Линдхольм давно был в нашем шорт-листе. Может показаться, что у него не самая лучшая статистика. А ведь даже в случае с защитником большинство людей сморит именно на это: голы, ассисты, «плюс/минус» и так далее... Сейчас сложился такой тренд: если в команду приезжает иностранный защитник, то он обязательно должен забивать и отдавать. Линдхольм не самый результативный. Но он давно был у нас на карандаше, тренерский штаб его просматривал.

У шведа около семидесяти игр за «Колорадо» в НХЛ, почти две сотни за разные команды в АХЛ. Линхольм — это защитник, обладающий несколькими очень сильными качествами. Прежде всего, это катание, маневренность: все развороты, переходы он выполняет очень чисто. Также Антон обладает неплохими габаритами (181 см, 87 кг). Линдхольм очень подвижный, здорово обученный (знает, как выходить из-под давления, как вступать в единоборства), хорошо работает перед воротами. Как защитник-«домосед» он очень надежный и квалифицированный, — приводит слова генменеджера сайт минчан.

— Что скажете о Якубе Крейчике?

— Прошлый сезон Якуб провел в «Йокерите», но ему там не сильно доверяли, выпуская на лед в третьей, иногда во второй паре, практически не давая времени в большинстве. Однако необходимо подчеркнуть, что Крейчек является четвертым после Йенсена, Шредера и О'Нила (трех нападающих экстра-класса, которые набрали по 25-30 очков при игре «5 на 5») бомбардиром команды в равных составах. Это говорит о том, что он очень креативен в начале и завершении атак.

Как и Линдхольма мы его знаем очень давно. Если не ошибаюсь, то Якуб уже два года хотел играть в Минске. Двусторонняя игра и сбалансированность Крейчика на достаточно высоком уровне. К тому же на его счету три чемпионата мира в составе сборной Чехии, два золота в родном чемпионате. В Финляндии он вообще был звездой. Поэтому Якуб — надежное приобретение для нас. Опять-таки соотношение цены и качества тут близко к оптимальному.