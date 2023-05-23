Генменеджер «Лады» Якубов: «Мы не будем фарм-клубом СКА»

Генеральный менеджер тольяттинского клуба Рафик Якубов в эксклюзивном интервью «СЭ» опроверг тезис о том, что «Лада» будет формироваться на базе игроков, которые не смогут заиграть в основе СКА.

— Вы понимаете, каким клубом будет «Лада»? Многие говорят, что вы будете фарм-клубом СКА.

— Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать. Возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

— Говорят, что много игроков перейдет из СКА.

— Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА.

— Почему решили поехать в Тольятти?

— Было предложение, которое меня устроило. КХЛ — это уже другая лига. Я очень благодарен СКА за эти два года, это сильная организация, в которой я получил полезный опыт. Хотя я уже и в высшей лиге с молодежью работал, а тут я совмещал. А сейчас я принял новый вызов и для себя, и для команды. Для меня «Лада» не пустой звук, я ведь три замечательных сезона провел в Тольятти в качестве игрока, первое золото свое выиграл и два серебра.