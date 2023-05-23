Генменеджер «Лады» Якубов объяснил назначение Браташа главным тренером
Генеральный менеджер тольяттинского клуба Рафик Якубов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему специалист ФХР Олег Браташ назначен главным тренером команды.
— Какой будет «Лада»?
— У нас будет кусачая команда. Конечно, в первый год опыта будет не хватать, но за «Ладу» точно не будет стыдно.
— У вас практически с нуля формируется команда. Как вы понимаете, кого нужно оставлять, а кого нет?
— Мы ведь разговариваем по этому поводу. С Валерием Беловым была связь, да и вообще не все ведь взяли и ушли. Мы для себя определили ряд игроков, которым надо дать шанс проявить себя в КХЛ.
— Почему Браташ?
— Мы приняли такое решение. Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с Кудашовым в хорошей команде.
— Мне казалось, что в первый год вам нужно быть стильной командой, например как «Адмирал». А Браташ ведь не работал до этого.
— Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали. Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с Ларионовым сравнить. Поживем — увидим.
13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24. До этого тольяттинцы провели 5 сезонов в ВХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3