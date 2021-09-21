Генменеджер «Куньлуня» рассказал, почему команда будет вынуждена доигрывать сезон другим составом

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов прокомментировал решение китайских властей собрать игроков клуба в расположении сборной уже в конце декабря и рассказал, почему команда будет вынуждена доигрывать сезон другим составом.

— Прокомментируйте заявление Алексея Морозова о том, что «Куньлунь» будет доигрывать сезон другим составом.

— Да, велика вероятность того, что в силу обстоятельств игрокам и тренерам сборной придется уже в конце декабря. Если так случится, то мы до окончания периода дозаявок должны будем собрать новую команду. Технически это можно сделать, надо лишь провести хорошую селекционную работу, что мы, надеюсь, и сделаем.

Важно подчеркнуть, что, как бы ни разворачивались события, мы будем действовать в полном соответствии с положениями Регламента КХЛ. А регламентом, как известно, предусмотрен период дозаявок, обозначена дата его окончания и при этом не установлен лимит допустимых дозаявок. Так что все, что мы будем делать, будет сделано по закону.

— Как «партия» обосновала решение увезти команду на сборы уже в конце декабря?

— Понятно, что, говоря о такой стране, как Китай, тянет валить всё на партию, но на самом деле это вопрос не волевого решения какого-то начальника-самодура, а объективные обстоятельства. Проведение Игр в Пекине связано со многими организационными сложностями. В частности, сейчас обсуждается режим въезда в КНР для спортсменов, которым по прибытии следует провести трехдневный карантин. Однако для наших хоккеистов, юридически находящихся в командировке в Российской Федерации, карантин должен составить три недели. Таковы требования действующего в настоящий момент на территории КНР закона, и ни от клуба, ни от спортивных властей в данной ситуации ничто не зависит.

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