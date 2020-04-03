Генменеджер «Коламбуса»: «Воронкова нельзя упустить»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен выразил надежду, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в ближайшее время переедет в «Блю Джэкетс». Действующий контракт 19-летнего форварда истекает в конце следующего сезона.

— Воронков — силовой форвард, играет мощно и агрессивно, завершает каждый проход, — цитирует The Athletic Кекяляйнена. — Его нельзя упустить.

В сезоне-2019/20 Воронков провел 34 матча и набрал 12 (5+7) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 2 (1+1) очками в 4 встречах плей-офф.