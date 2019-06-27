Генменеджер "Динамо": "За один сезон Шипачев переписал рекорды клуба"

Генеральный менеджер московского "Динамо" Виктор Меркулов отметил, что клуб был готов приложить значительные усилия для продления контракта с нападающим Вадимом Шипачевым. Новый контракт с форвардом рассчитан до 2021 года.

– Ни для кого не секрет, что Вадим является одним из лучших центральных нападающих России, – цитирует официальный сайт "Динамо" Меркулова. – Поэтому руководство клуба было решительно настроено сохранить такого игрока в команде. За один сезон в "Динамо" Вадим Шипачев успел не только принести массу пользы команде, но и переписать рекорды клуба. Мы уверены, что на этом он не остановится. При этом отмечу, что селекционная работа продолжается.