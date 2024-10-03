Генменеджер «Динамо» Сопин заявил, что рассматривал варианты обмена О`Делла в «Магнитку»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что планировал серию трейдов с магнитогорским «Металлургом».

— Что за история с тем, что вы меняете О`Делла на Уилсона?

— Говорить, что под этим нет никакой почвы, будет нечестно с моей стороны, но это нормально, когда команды, у которых не все идет гладко, к таким я отнесу и нас, и «Металлург», пытаются найти какие-то варианты для решения проблем. Бывает, что я звоню своим коллегам в другие клубы и спрашиваю, есть ли кто-то на обмен. Если нас интересует хоккеист — я спрашиваю. У нас с Сергеем Гомоляко (бывший спортивный директор «Магнитки», отправленный в отставку 30 сентября. — Прим. «СЭ») был разговор. В нем он обозначил хоккеистов, которые ему были интересны: это не только Эрик О`Делл. Были фамилии с их стороны, с нашей, но это не какое-то предложение об обмене, тем более и у Уилсона, и у О`Делла пункт о запрете обмена.

34-летний канадец О`Делл в этом сезоне набрал 3 (1+2) очка в 11 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.