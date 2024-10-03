Генменеджер «Динамо» Сопин — о вратаре Миске: «Его уничтожают все журналисты, все Телеграм-каналы»
Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает, что американский голкипер бело-голубых Хантер Миска играет плохо.
— Спасибо вам за Миску: привезли человека, который дарит радость людям, но не ловит шайбы. С другой стороны, либо одно, либо другое, я так понимаю?
— Я не соглашусь на 100 процентов, что он не ловит шайбы. Я реально удивлен и не помню хоккеиста, который столкнулся бы с такой ненавистью. Его просто уничтожают все журналисты, все Телеграм-каналы. Не могу сказать, что мы на 100 процентов довольны его игрой и к нему нет ни одной претензии. Он реально выручает, спасает, оставляет команду в игре, но пропускает легкие шайбы, которые могут надломить коллектив. Я сам как хоккеист помню, что бросок из средней зоны, гол — и руки опускаются. Даже если мы анализируем прошлый матч с ЦСКА: были необязательные, легкие голы. Причем мы сами обращаем внимание на то, что привело к голу: потеря на синей линии, бросок с убойной дистанции и он мог выручить. Мое мнение по Миске — любой уровень вратаря доказывается и оценивается стабильностью, то есть когда ты каждый матч ниже своего уровня не опускаешься. От нас претензия к нему — это легкие шайбы. Да, он потом в третьем периоде в меньшинстве и в овертайме дал шанс команде выиграть. Конечно, смазывают общее впечатление необязательные пропущенные голы. Тренер вратарей Артем Искевич видит, какие ошибки он допускает, и они пытаются это улучшить. Будем надеяться, что он будет исправлять эти моменты.
— Вы ищете вратаря?
— Я бы не сказал, что каждый день начинается с того, что мы ищем вратаря, но есть несколько фамилий, которые свободны на данный момент и в Северной Америке, и с тем же опытом игры в КХЛ. Но пока мы с тренерской бригадой решили, что не планируем брать этих ребят.
Миска в этом сезоне провел 8 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,76.
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|Амур
|10
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|3.10
|16:30
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Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|3.10
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Динамо Мн – СКА
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ЦСКА – Металлург Мг
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Спартак – Барыс
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Сочи – Адмирал
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