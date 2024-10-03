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Сегодня, 18:05

Генменеджер «Динамо» Сопин — о вратаре Миске: «Его уничтожают все журналисты, все Телеграм-каналы»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает, что американский голкипер бело-голубых Хантер Миска играет плохо.

— Спасибо вам за Миску: привезли человека, который дарит радость людям, но не ловит шайбы. С другой стороны, либо одно, либо другое, я так понимаю?

— Я не соглашусь на 100 процентов, что он не ловит шайбы. Я реально удивлен и не помню хоккеиста, который столкнулся бы с такой ненавистью. Его просто уничтожают все журналисты, все Телеграм-каналы. Не могу сказать, что мы на 100 процентов довольны его игрой и к нему нет ни одной претензии. Он реально выручает, спасает, оставляет команду в игре, но пропускает легкие шайбы, которые могут надломить коллектив. Я сам как хоккеист помню, что бросок из средней зоны, гол — и руки опускаются. Даже если мы анализируем прошлый матч с ЦСКА: были необязательные, легкие голы. Причем мы сами обращаем внимание на то, что привело к голу: потеря на синей линии, бросок с убойной дистанции и он мог выручить. Мое мнение по Миске — любой уровень вратаря доказывается и оценивается стабильностью, то есть когда ты каждый матч ниже своего уровня не опускаешься. От нас претензия к нему — это легкие шайбы. Да, он потом в третьем периоде в меньшинстве и в овертайме дал шанс команде выиграть. Конечно, смазывают общее впечатление необязательные пропущенные голы. Тренер вратарей Артем Искевич видит, какие ошибки он допускает, и они пытаются это улучшить. Будем надеяться, что он будет исправлять эти моменты.

Хантер Миска. «Не помню игрока, который столкнулся бы с такой ненавистью». Генменеджер «Динамо» — об американском вратаре

— Вы ищете вратаря?

— Я бы не сказал, что каждый день начинается с того, что мы ищем вратаря, но есть несколько фамилий, которые свободны на данный момент и в Северной Америке, и с тем же опытом игры в КХЛ. Но пока мы с тренерской бригадой решили, что не планируем брать этих ребят.

Миска в этом сезоне провел 8 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,76.

Алексей Сопин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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