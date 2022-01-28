Генменеджер «Авангарда» заявил, что расстроен решением КХЛ не играть в олимпийскую паузу

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался по поводу решения КХЛ не проводить матчи чемпионата во время паузы на Олимпиаду в Пекине.

«Авангард» уже заявлял, что готов был играть в олимпийскую паузу, и сейчас наша позиция не изменилась. Мы голосовали за возобновление матчей в ближайшее время. Расстроены решением Лиги продолжать паузу, но поделать ничего нельзя. Будем тренироваться и ждать финального сценария завершения сезона», — сказал Волков.

Сегодня, 28 января, Континентальная хоккейная лига объявила о решении не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.