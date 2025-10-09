Сопин — о возвращении Маклауда: «Переговоры с Майклом и его представителями были недолгими»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание с канадским нападающим Майклом Маклаудом трехлетнего контракта.

«С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо. Но при этом отмечу, что переговоры с Майклом и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали снова примерит на себе форму «ястребов». Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба. Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так для игрока», — цитирует Сопина пресс-служба омичей.

Сезон-2024/25 Маклауд начинал в «Барысе», за который набрал 6 (3+3) очков в 16 матчах, а затем перебрался в «Авангард», где за 28 игр отметился 21 (4+17) очком.

Весной 2025 года 27-летний канадец был вынужден уехать из Омска из-за судебного разбирательства. 24 июля Верховный суд Онтарио оправдал Маклауда и еще четырех канадских хоккеистов по делу об изнасиловании.