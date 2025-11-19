Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

Генменеджер «Авангарда» Сопин: «У Костина был честный мужской разговор с Буше перед подписанием контракта»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Клим Костин.
Фото ХК «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал подписание контракта с нападающим Климом Костиным.

— Что за история с приездом Клима Костина на собеседование к Буше?

— Это было не собеседование. Мы заранее все обсудили с Климом и его агентом. Буше разговаривал с ним еще летом, когда мы звали его в «Авангард» на предсезонке. Просто Ги хотел поговорить с ним не по телефону, а глаза в глаза, чтобы ожидания Клима полностью совпадали с реальностью.

Смысл в чем: все понимают, что Климу нужно набирать форму. Последний матч он сыграл 30 апреля, а приехал в команду в середине ноября без предсезонки. Можно тренироваться по три раза в день самостоятельно, но это не заменит тренировочный процесс в команде.

Ги честно сказал ему: если ты понимаешь, что тебе нужно время, не жди большинство и 20 минут сразу; мы поможем, но постепенно. Первый матч начнешь в четвертом звене, с ограниченным временем. Клим принял эти условия. Главное было избежать ситуации, когда он сыграл бы 8-9 минут, а потом сказал: я ожидал другого, хочу ведущую роль. Клим сказал, что все понимает, готов работать, доказывать и подниматься вверх по лестнице. Так все сейчас и происходит.

— То есть это было не собеседование как с HR-специалистом?

— Нет, это был честный мужской разговор лицом к лицу. Хотя контракт де-юре тогда еще не был подписан — он сделал это уже в Омске. Клим уже приехал с женой, с вещами, заранее снял квартиру. Поэтому это был именно мужской разговор, чтобы все понимали, куда мы движемся.

Интервью генменеджера &laquo;Авангарда&raquo; Алексея Сопина&nbsp;&mdash; о&nbsp;селекции, сокращении зарплат и&nbsp;работе с&nbsp;Ги&nbsp;Буше.«У нас конвертов нет». Сопин — о селекции «Авангарда», сокращении зарплат и работе с Буше

3 ноября «Авангард» подписал контракт с 26-летним Костиным до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Сан-Хосе», на его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах. Всего в НХЛ он провел 202 игры и набрал 58 (28+30) очков, играя до «Шаркс» за «Сент-Луис», «Эдмонтон» и «Детройт».

В «Авангарде» Костин ранее выступал в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Сопин
Клим Костин
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Читайте также
Посол РФ в США заявил об отказе Госдепа возобновить авиасообщение с Россией
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
СМИ сообщили об отказе США от предложения Мадуро покинуть пост президента позже
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Пакетта за симуляцию в матче со «Спартаком»

«Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 26 10 16 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Спартак 27 14 13 31
7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости