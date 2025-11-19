Сопин об отставке Кудашова из «Динамо»: «Думаю, он этого не заслужил»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», прокомментировал в интервью «СЭ» увольнение Алексея Кудашова.

«Динамо» объявило об отставке Кудашова 17 ноября. Специалист возглавлял команду с 2021 года, в сезоне-2025/26 бело-голубые под его руководством набрали 33 очка в 26 матчах и занимали пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

— Уход Кудашова — сенсация для вас?

— Конечно. Понятное дело, надо находиться внутри клуба, чтобы понимать, что происходит. Алексей Николаевич — мой друг, поэтому я расстроен и, наверное, разочарован. Его эпоха вроде и не слишком длинная, но по нынешним временам почти пять лет в одном клубе — это очень приличный срок. Грустно, что она закончилась.

Не вижу предпосылок, чтобы это произошло именно сейчас. Думаю, он этого не заслужил. Он отличный тренер, один из лучших в лиге. Мы вчера разговаривали несколько раз — у него уже есть два предложения. Теперь зависит от него: уйдет ли в работу сразу или возьмет паузу на несколько недель или месяцев. Но он наверняка найдет отличный вариант и будет бороться за самые высокие места. Жаль только, что не достиг этого в его родном клубе.

— Вы ведь понимаете, что в глубине души он был обречен, когда вы ушли из «Динамо»?

— На тот момент — нет, не понимал. Сейчас, со временем, это все приобрело очертания: видимо, была какая-то моя дополнительная поддержка, которой теперь не оказалось, к сожалению. Может быть, еще поработаем вместе.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Вячеслав Козлов.