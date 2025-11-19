Сопин об отставке Кудашова из «Динамо»: «Думаю, он этого не заслужил»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», прокомментировал в интервью «СЭ» увольнение Алексея Кудашова.
«Динамо» объявило об отставке Кудашова 17 ноября. Специалист возглавлял команду с 2021 года, в сезоне-2025/26 бело-голубые под его руководством набрали 33 очка в 26 матчах и занимали пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
— Уход Кудашова — сенсация для вас?
— Конечно. Понятное дело, надо находиться внутри клуба, чтобы понимать, что происходит. Алексей Николаевич — мой друг, поэтому я расстроен и, наверное, разочарован. Его эпоха вроде и не слишком длинная, но по нынешним временам почти пять лет в одном клубе — это очень приличный срок. Грустно, что она закончилась.
Не вижу предпосылок, чтобы это произошло именно сейчас. Думаю, он этого не заслужил. Он отличный тренер, один из лучших в лиге. Мы вчера разговаривали несколько раз — у него уже есть два предложения. Теперь зависит от него: уйдет ли в работу сразу или возьмет паузу на несколько недель или месяцев. Но он наверняка найдет отличный вариант и будет бороться за самые высокие места. Жаль только, что не достиг этого в его родном клубе.
— Вы ведь понимаете, что в глубине души он был обречен, когда вы ушли из «Динамо»?
— На тот момент — нет, не понимал. Сейчас, со временем, это все приобрело очертания: видимо, была какая-то моя дополнительная поддержка, которой теперь не оказалось, к сожалению. Может быть, еще поработаем вместе.
Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Вячеслав Козлов.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -