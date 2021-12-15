Генменеджер «Авангарда» рассказал о возможном усилении перед дедлайном
22:33
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении перед дедлайном.
«Я думаю, что сейчас уже могу открыть карты. Меня не устраивает защитная линия, — заявил Волков. — Могу сразу же вам сказать, что в начале сезона, когда мы комплектовались, я был полным сторонником сохранить защитную линию, вратаря».
После 27 декабря переходы в КХЛ будут невозможны.
«Сейчас я могу сказать, что мы ни одной игры еще в атаке не провели, не забросив 2-3 шайбы, мы забиваем каждую игру, но вот в обороне у нас бывают проблемы систематически, и не всегда стабилен последний рубеж», — отметил Волков.
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