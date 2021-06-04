Генменеджер «Авангарда» рассказал о ситуации с контрактами Буше и Каски

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о поиске новых игроков на ЧМ-2021, а также будущем форварда Рида Буше и защитника Оливера Каски в омском клубе.

«По Каски ведутся переговоры, мы сделали квалификационное предложение, которое действовало до 31 мая. Он не принял это предложение, 1 июня права были закреплены за клубом, ждем от него обратной связи.

По Буше ситуация посложнее, возможно, он примет решение и даст нам ответ в ближайшее время, мы с его агентом на связи, нам нужна конкретика.

Конечно, мы следили за чемпионатом мира. На сборную России мы обращали внимание постольку-поскольку, так как все игроки на контрактах. Такие хоккеисты, как Григоренко и Нестеров, как вы, наверное, слышали, уже договорились с одним из московских клубов.

Мы следили за Цеглариком, который проводит свой лучший чемпионат мира в карьере, он наш актив, приобретенный по результатам обмена с «Локомотивом». Также смотрим на всех остальных игроков, интересных нам, пофамильно пока назвать не могу, это всё в стадии обсуждения и зависит от переговоров с Буше", — цитирует Волкова пресс-служба клуба в Twitter.

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, в финале обыграв ЦСКА в шести матчах серии (4-2).