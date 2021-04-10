Генменеджер «Авангарда» рассказал, как клуб нашел и пригласил Готовца

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о приглашении в команду белорусского защитника Кирилла Готовца.

«Летом мы провели большую селекционную работу, в том числе коллеги из «Виннипега» поделились с нами мнением об игре Кирилла. Особо отмечали, что он прекрасный партнер по команде, хороший человек, очень правильно к себе относящийся игрок. Плюс он боец, всегда выкладывается по полной, буквально выдает все, на что способен, в любом моменте матча, играет жестко, всегда готов принять силовой прием и броситься под шайбу. По большому ряду матчей, просмотренных нами, в том числе на уровне сборных, было видно, что в правильной роли в понятной ему системе он может быть полезен. Что Готовец и доказал в своем дебютном сезоне за «Авангард». Хотя надеюсь, что его лучшие матчи за наш клуб еще впереди», — рассказал «СЭ» Волков.

В регулярном чемпионате-2020/21 29-летний хоккеист провел 58 матчей и набрал 5 (2+3) очков. В серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2-2) он забросил две шайбы.

(Иван Богун)

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