Генменеджер «Авангарда»: «Практически у всех наших игроков есть антитела»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе.

— Мы следуем рекомендациям Роспотребнадзора, на первые матчи будем продавать около тысячи билетов — и пускать болельщиков с соблюдением всех мер профилактики коронавируса, — цитирует Волкова пресс-служба омичей. — В дальнейшем надеемся увеличивать эту цифру.

Что касается наличия антител: практически у всех наших игроков они есть на начало сезона, но мы живём в такое время, когда нет уверенности ни в чем: пока не доказано, что антитела дают гарантию того, что человек снова не заболеет. Будем следить за ситуацией.