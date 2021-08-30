Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о возможном подписании Гусева и Ковальчука

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал трансферную политику клуба.

«По поводу Ковальчука к нам никто не обращался, а вероятность подписания Гусева очень мала. «Авангард» не будет подписывать Соколова и Махановского. Мирошниченко начнет сезон в ВХЛ», — сказал Волков.