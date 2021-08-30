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Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о возможном подписании Гусева и Ковальчука

12:40
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал трансферную политику клуба.

«По поводу Ковальчука к нам никто не обращался, а вероятность подписания Гусева очень мала. «Авангард» не будет подписывать Соколова и Махановского. Мирошниченко начнет сезон в ВХЛ», — сказал Волков.

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