Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о возможном подписании Гусева и Ковальчука
12:40
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал трансферную политику клуба.
«По поводу Ковальчука к нам никто не обращался, а вероятность подписания Гусева очень мала. «Авангард» не будет подписывать Соколова и Махановского. Мирошниченко начнет сезон в ВХЛ», — сказал Волков.
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