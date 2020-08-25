Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью обозревателю «СЭ» Михаилу Зислису рассказал о том, как он пришел в клуб.

— Перед тем, как меня назначили, состоялось собеседование с Крыловым. В ходе этой беседы мы с ним общались на тему, какой команда должна быть. Он высказывал свое мнение — я излагал собственные мысли. Видимо, ему что-то в этом понравилось. После назначения мне сначала надо было выполнить план из трех пунктов. Первый — выправить финансовую дисциплину, поскольку завышенные контракты некоторых игроков не соответствовали рынку. Второй — улучшить командную скорость, пригласив в состав быстрых хоккеистов. Третий аспект — вместо ставки на звезд создать «команду-звезду». У нас должно это получиться. Я уверен в своих силах, поскольку функционером работаю давно и понимаю внутренние процессы. Пять лет уже оттрубил — как в институте.

— Что вам удалось сделать с момента прихода в «Авангард»?

— Удалось нормализовать ситуацию с контрактами, чтобы они соответствовали принципу «цена — качество». Также получилось качественно омолодить команду, сделав несколько обменов. В силу тех или иных причин не удалось привлечь нескольких игроков, которых я видел на определенных позициях. Но если брать ситуацию в общем, то из запланированного мы смогли сделать почти все. За исключением приезда Рида Буше, только-только прибывшего в Россию. (Михаил Зислис)