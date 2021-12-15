Генменеджер «Авангарда»: «Найту предложили новый контракт, с Толчинским переговоры пока не ведем»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, останутся ли в команде нападающие Корбан Найт и Сергей Толчинский.

«С Найтом разговор был конкретный, мы ему предложили контракт, — отметил Волков. — Его беспокоит, кто будет тренером на следующий год. На это не можем повлиять, мы не знаем действительно по персоналиям, но предложение действительно сделано».

На счету 31-летнего канадца Найта 39 (16+23) очков в 39 встречах, 26-летний россиянин Толчинский набрал 22 (4+18) очка в 25 матчах.

«С Толчинским переговоры пока не ведем, так как он травмирован, и мы не хотим его отвлекать этой частью, ему нужно сфокусироваться на своей игре, показать, что прошлый год не был мимолетным моментом, взлетом, а он игрок всерьез и надолго. С Семеновым мы договорились, что он приедет до конца сезона, а дальше мы будем смотреть, как будут развиваться события. Это было желание Кирилла, и мы его удовлетворили», — подчеркнул Волков.