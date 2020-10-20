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Генменеджер «Авангарда»: «На Якупова претендовали еще две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее»

11:09
Наиль Якупов. Фото photo.khl.ru
Наиль Якупов. Фото photo.khl.ru
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков объяснил, зачем клуб выменял у «Амура» права на нападающего Наиля Якупова.

— Мы старались найти возможность для усиления нашей линии атаки, — заявил генеральный Волков в интервью официальному сайт клуба. — На Наиля Якупова претендовали еще две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее. Якупов добавит «Авангарду» скорости, нацеленности на ворота, улучшит реализацию голевых моментов. В юниорской лиге он играл вместе с Ридом Буше, хотим снова попробовать их связку в нашей команде. Главное — Наиль предельно мотивирован, поэтому согласился переподписать контракт на условиях нашего клуба.

Всего в КХЛ нападающий сыграл 148 матчей, набрал 86 (47+39) очков. В нынешнем сезоне в составе «Амура» набрал 7 (1+6) очков в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40178/

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