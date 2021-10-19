Генменеджер «Авангарда»: «Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство Сошникова»
Генменеджер «Авангарда» прокомментировал обмен Сошникова из ЦСКА
21:00
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен нападающего Никиты Сошникова из ЦСКА.
«Мы искали пути усиления нашей атакующей линии и остановили свой выбор на Никите Сошникове. Уверен, что Никита способен начать приносить пользу и получить свежий старт. Рассчитываем, что новичок «Авангарда» сможет показывать результативность, которую он демонстрировал в «Салавате Юлаеве». Боб Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство игрока для внедрения Сошникова в нашу систему, — цитирует Волкова официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Сошников провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.
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