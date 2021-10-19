Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Генменеджер «Авангарда»: «Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство Сошникова»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал обмен Сошникова из ЦСКА
21:00
Теги:

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен нападающего Никиты Сошникова из ЦСКА.

«Мы искали пути усиления нашей атакующей линии и остановили свой выбор на Никите Сошникове. Уверен, что Никита способен начать приносить пользу и получить свежий старт. Рассчитываем, что новичок «Авангарда» сможет показывать результативность, которую он демонстрировал в «Салавате Юлаеве». Боб Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство игрока для внедрения Сошникова в нашу систему, — цитирует Волкова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Сошников провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43344/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Мэр Москвы Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
0